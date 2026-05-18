Lúcia fala da emoção após ser eleita Musa do Bem

A cabeleireira Maria Lúcia da Silva, de 58 anos, foi a vencedora da primeira edição do projeto Musa do Bem, realizado pela Associação Setembro, em Vargem Grande do Sul. Com 42 anos de profissão, Lúcia contou à Gazeta de Vargem Grande a emoção de ter sido escolhida e destacou a importância da iniciativa voltada ao reconhecimento de mulheres inspiradoras da cidade.

Segundo ela, o convite para participar surgiu após ser marcada em uma publicação no Instagram da Associação Setembro e da Churrascada do Bem. “Isso me motivou profundamente e fez com que eu me sentisse honrada em participar desse projeto tão especial”, afirmou.

Lúcia relatou que recebeu a notícia da conquista com alegria e gratidão. “Fiquei extremamente lisonjeada e emocionada por ter sido reconhecida de uma forma tão carinhosa”, disse. Para ela, o projeto representa uma oportunidade importante de incentivar outras mulheres por meio de histórias reais de força e superação.

A vencedora também ressaltou que iniciativas como a Musa do Bem mostram às mulheres que é possível superar desafios sem perder a fé, a esperança e a alegria. “É um projeto que fortalece, acolhe e inspira muitas pessoas”, declarou.

Ao falar sobre a representatividade do título, Lúcia afirmou que pretende continuar conduzindo sua vida da mesma maneira que sempre fez, ajudando pessoas e contribuindo para o bem da comunidade. Ela destacou ainda que continuará desenvolvendo ações sociais e se colocando à disposição para colaborar sempre que necessário.

“Meu papel será representar as mulheres e o grupo da melhor forma possível, valorizando esse projeto tão sensacional, idealizado e conduzido por uma mulher incrível, e que é a Simone de Oliveira”, afirmou.

Ao final, Lúcia agradeceu o apoio recebido e pediu que a população continue incentivando projetos sociais. Segundo ela, iniciativas desse tipo têm impacto direto na vida das pessoas e fazem a diferença na comunidade.