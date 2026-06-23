Empreendedores se destacam no Empretec

Os empresários Leandro Alves de Souza, sócio-proprietário do Feijão Caipira; Lucimar Rodrigues Simplício, sócia proprietária da Asseg Gestão e Segurança e Medicina do Trabalho; e David Carvalho Junior (Juninho), sócio proprietário da Gráfica Vargem Grande; participaram do Empretec, seminário de empreendedorismo promovido pelo Sebrae, em parceria com o Banco Sicoob e a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, realizado recentemente na cidade. No projeto, eles criaram a empresa LJL Personalizados.

Durante o desafio, a equipe conquistou dois importantes reconhecimentos, o de Melhor Impacto Social e de Maior Lucro por Sócio entre as empresas participantes. Além dos resultados obtidos, a LJL Personalizados realizou a doação de kits para crianças do Projeto Tio Carlão e para a Casa Dom Bosco, reforçando o compromisso de que empreender também é gerar impacto positivo na comunidade, conforme destacaram.

A equipe agradece especialmente aos apoiadores que contribuíram para essa ação social, como Morandin, Marcos José Della Torre, Mont Com e R Cereais (Nilson de Itaí), Dr. Adilson Senise, MP Monitoramento, Supermercados União, Supermercado Estrela, Óticas Edu, Dr. Cachorrão Pet Vet, Frutaria Dona Rosa, Mariquinha Boutique, Leandro Freitas, Brunetti Bebidas, Universal Máquinas Agrícolas, Cooperbatata, Senhor Pereti, Mariza Cazarotto e Gislaine.

“Nosso sincero agradecimento a todos que acreditaram no projeto e demonstraram que bons resultados podem caminhar junto com a solidariedade”, agradeceram.