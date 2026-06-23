Sebrae forma nova turma do Empretec em Vargem

Um grupo de 22 empreendedores de Vargem Grande do Sul e região concluiu uma das mais reconhecidas formações em comportamento empreendedor do mundo. Entre os dias 8 e 12 de junho, o Sebrae-SP promoveu mais uma edição do Empretec, seminário internacional desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado com exclusividade pelo Sebrae no Brasil, proporcionando uma experiência transformadora baseada em desafios, autoconhecimento e desenvolvimento de competências essenciais para o sucesso empresarial.

Realizada nas dependências do Sicoob Crediçucar, a capacitação levou empresários, gestores e futuros empreendedores a revisarem estratégias, ampliarem sua visão de negócios e fortalecerem comportamentos decisivos para enfrentar desafios, identificar oportunidades e alcançar resultados mais consistentes. Promovido pelo Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista, o seminário é reconhecido por sua metodologia prática e vivencial, que estimula os participantes a saírem da zona de conforto e analisarem, de forma profunda, suas atitudes diante dos desafios do mercado.

Durante cinco dias de imersão, os participantes enfrentaram atividades dinâmicas, simulações empresariais, exercícios de tomada de decisão e situações que reproduzem cenários reais do universo empreendedor. O objetivo é desenvolver competências comportamentais capazes de gerar impactos concretos na gestão dos negócios e no desempenho profissional.

Para Guilherme Alves da Silva Salas, empresário do setor de oficina mecânica e comércio de peças para motocicletas, a experiência representou uma mudança significativa de perspectiva. “O Empretec me mostrou que empreender vai muito além de administrar um negócio. Hoje tenho mais clareza sobre meus objetivos, consigo enxergar oportunidades com mais segurança e entendi a importância de conduzir minha empresa com propósito, planejamento e foco em resultados. Foi uma experiência transformadora”, afirmou.

O empresário Vagner Luís do Nascimento, proprietário de uma cafeteria, também destaca os impactos práticos da capacitação. “O Empretec ampliou minha visão sobre gestão e comportamento empreendedor. Passei a identificar competências que precisam ser fortalecidas e compreendi como pequenas mudanças de atitude podem gerar grandes resultados. O aprendizado não se limita aos negócios; ele influencia diretamente a forma como encaramos desafios, tomamos decisões e construímos nosso futuro”, ressaltou.

“O Empretec transformou minha forma de enxergar o empreendedorismo. Compreendi que metas não são apenas intenções ou sonhos, mas compromissos que exigem planejamento, disciplina e ação. Foi uma experiência intensa e provocadora, que me tirou da zona de conforto, ampliou minha visão sobre gestão e me fez identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. Saio dessa jornada mais preparado para tomar decisões, enfrentar desafios e conduzir minha empresa com mais estratégia, confiança e propósito”, destacou Leandro Alves de Souza, sócio-proprietário da empresa Feijão Caipira.

Desenvolvimento de competências

O Empretec tem como base o desenvolvimento de dez Características de Comportamento Empreendedor (CCEs) identificadas em empreendedores de alto desempenho ao redor do mundo. Entre elas estão iniciativa, persistência, comprometimento, planejamento, busca de informações, definição de metas, exigência de qualidade e eficiência, persuasão, autoconfiança e capacidade de assumir riscos calculados.

Segundo o analista de projetos do Sebrae-SP e gestor regional do programa Rafael Trefilho Paulucci, o diferencial do seminário está na intensidade da experiência prática. “O Empretec não entrega apenas conhecimento; ele provoca reflexão, mudança de comportamento e desenvolvimento pessoal. A metodologia coloca o participante diante de desafios que exigem ação, disciplina e capacidade de adaptação. Ao final da jornada, o empreendedor passa a compreender melhor suas potencialidades e a utilizar essas competências de forma estratégica para alcançar resultados cada vez mais consistentes”, destacou.

Para o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer, o programa continua sendo uma das mais importantes ferramentas de formação empreendedora disponíveis no País. “O Empretec é reconhecido internacionalmente por sua capacidade de promover transformação real na vida dos participantes. Trata-se de uma metodologia baseada em estudos científicos sobre comportamento empreendedor, que ajuda empresários a desenvolverem competências fundamentais para liderar, inovar, crescer e enfrentar desafios com mais confiança. É uma experiência que gera impactos duradouros tanto na gestão dos negócios quanto na trajetória pessoal de cada participante”, afirma.

Na realização da turma em Vargem Grande do Sul, o Sebrae-SP contou com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul (ACI) e do Sicoob Crediçucar. Interessados em saber mais sobre o Empretec podem obter informações diretamente no Escritório Regional do Sebrae-SP ou pelos contatos de WhatsApp (19) 3638-1117 e (19) 3638-1121.

O Empretec

Os candidatos participam inicialmente de uma palestra de sensibilização, depois passam por uma entrevista de perfil comportamental, por meio de ferramenta de Inteligência Artificial (IA) do Empretec. O resultado da entrevista condiciona o participante a realizar o seminário.

Promovido exclusivamente pelo Sebrae em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec já impactou a vida de mais de 250 mil pessoas no Brasil e em outros 40 países. Este programa oferece uma metodologia focada no desenvolvimento de características essenciais como a busca de oportunidades, persistência, gestão de riscos e eficiência, oferecendo uma oportunidade única para se destacar no competitivo mercado de negócios.