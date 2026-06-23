Obra provoca desvio temporário na Estrada da Lagoa

Motoristas que utilizam a Estrada Vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca devem ficar atentos às mudanças no tráfego durante a execução das obras de pavimentação realizadas pela empresa Maqterra. A Prefeitura informou no início desta semana que será necessário interditar temporariamente um trecho da via para garantir o andamento dos trabalhos.

A interdição ocorre no segmento compreendido entre as proximidades da Cerâmica Cavalleri, no Jardim Dolores, e a ponte localizada mais adiante na estrada vicinal. Durante o período em que as equipes estiverem atuando no local, o trânsito será desviado para rotas alternativas previamente sinalizadas.

Em vídeo divulgado pela Prefeitura Municipal, o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito, Rogério Bocamino, explicou que a medida é necessária para a conclusão da pavimentação da chamada Estrada da Lagoa. Segundo ele, os motoristas devem evitar o acesso pela região do Jardim Dolores, que permanecerá interditada enquanto os serviços estiverem em andamento.

De acordo com as orientações da administração municipal, quem precisar seguir em direção ao Parque das Macadâmias e às demais propriedades localizadas ao longo do trecho interditado deverá utilizar a chamada Estrada da Usina Cox Abengoa Bioenergia, com acesso pelas proximidades da Cohab I e do Jardim Canaã. Já os condutores que estiverem vindo da região de Lagoa Branca, do Parque das Macadâmias ou de outras propriedades rurais em direção a Vargem Grande do Sul deverão utilizar o desvio pela estrada de terra próxima ao trevo da usina e, posteriormente, seguir até o Jardim Canaã para retornar ao perímetro urbano.

Ainda segundo Bocamino, todas as entradas e saídas da Estrada da Lagoa receberam sinalização com placas informativas para orientar os usuários. O diretor também destacou que os motoristas poderão acessar informações complementares por meio de um QR Code disponível nas placas instaladas ao longo do percurso, facilitando a identificação das rotas alternativas durante o período de interdição.

Foto: Prefeitura Municipal