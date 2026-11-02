Bazar do GAVI acontecerá neste sábado, dia 7

O Bazar do GAVI (Grupo de Apoio à Vida) será realizado neste sábado, dia 7 de novembro, das 7h30 às 14h, na Rua Major Corrêa, nº 122, Centro, em Vargem Grande do Sul. O evento terá produtos variados a preços acessíveis, e toda a renda será destinada à manutenção das atividades da entidade, que auxilia pacientes em tratamento com alimentos, medicamentos, leite, frutas e outros itens essenciais. A comunidade está convidada a participar e contribuir com o trabalho do grupo.
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