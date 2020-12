Itaroti e Guilherme disputarão presidência da Câmara

Terminou às 16h desta terça-feira, dia 29, o prazo para a inscrição dos vereadores interessados em participar da eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o ano de 2021, o primeiro da nova Legislatura.

Como já havia noticiado a Gazeta de Vargem Grande na coluna Painel, se inscreveram para concorrer à presidência da Câmara os vereadores Guilherme Nicolau (MDB) e Celso Itaroti (PTB). Colocaram seus nomes para a disputa da vice-presidência os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB) e Fernando Corretor (Republicanos). Disputam o cargo de primeiro secretário os vereadores Canarinho (PSDB) e Paulo César da Costa (PSB). Para segundo secretário, se inscreveram Magalhães (Democratas) e Maicon (Republicanos). Por fim, disputam o cargo de tesoureiro os vereadores Gláucio Santa Maria (Democratas) e Parafuso (PSD).

Eleição

A eleição da Mesa Diretora ocorre logo após a posse da nova Legislatura, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do vice-prefeito Celso Luís Ribeiro (Podemos). O processo é presidido pelo vereador mais votado, no caso, Guilherme Nicolau.

A votação será nominal e a eleição se dará pela maioria simples de votos. Se houver empate, fica com o cargo o vereador mais votado nas eleições. Esse procedimento será adotado com cada cargo a ser eleito, começando pelo presidente, seguido pelo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro.

Probabilidades

Com um grupo fechado em torno de seu nome, o ex-prefeito Itaroti pode ser eleito presidente da Câmara para 2021, com os votos dele mesmo, além do voto de Paulinho da Prefeitura, Célio Santa Maria (PSB), Maicon Canato, Fernando Corretor, Parafuso e Bertoleti (PSD), o que somaria sete votos. Apoiariam Guilherme os vereadores Serginho, Canarinho do PSDB, a vereadora Danutta (Republicanos) e os vereadores Magalhães e Gláucio do DEM, o que totaliza seis votos.

Mas, até o dia da votação muita coisa pode acontecer e o quadro acima descrito pode mudar, com vereadores mudando sua posição de última hora. Faz parte do jogo político. No entanto, a manter o que se comenta nos bastidores da política local, Itaroti pode vir a presidir o Legislativo novamente.

Cerimônia de Posse será na SBB

A Sessão Solene de Instalação para Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito, será realizada no dia 1º de janeiro de 2021, sexta-feira, às 9h, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, um Ato do Presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura publicado no Jornal Oficial do Município desta terça-feira, dia 29, informa que será determinado que os vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos, bem como os servidores do Legislativo e demais prestadores de serviços presentes, deverão, obrigatoriamente, seguir todas as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária, como o uso indispensável de máscaras durante todo evento, álcool em gel, uso de microfone individual com capa protetora, distanciamento de mesas e cadeiras.

Além disso, haverá número limitado de convidados para cada eleito e somente será permitida a entrada das pessoas mediante apresentação de convite rubricado pelo Presidente e Administradora da Câmara Municipal.

Haverá transmissão online ao vivo da Sessão Solene e no final do evento, a saída deverá ser feita sem aglomeração, conforme o noticiado pela Gazeta em sua última edição.