Sebrae realizou curso gratuito na Semana do MEI em Vargem

O curso presencial “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”, realizado na terça-feira, dia 27, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, atraiu um bom público. Ele fez parte da Semana do MEI de 2025, realizada pelo Sebrae-SP, que contemplou além de Vargem, outros 18 municípios da região de São João da Boa Vista.

A Semana do MEI teve como objetivo, promover uma série de ações de apoio aos Microempreendedores Individuais (MEIs), buscando fortalecer o empreendedorismo local, através de 10 cursos presenciais em sete cidades abrangidas pelo Escritório Regional do Sebrae-SP em São João, além de atendimentos gratuitos.

O curso “Faça Digital – WhatsApp para Negócios”, realizado em Vargem teve a presença de Katia Regina Santiago Pereira, ligada ao Depto. de Desenvolvimento Econômico de Vargem e foi ministrado pela professora Jamile Vicentin, que ensinou os empreendedores a utilizarem a ferramenta digital de forma estratégica, potencializando vendas e divulgando seus negócios.

Fotos: Reportagem