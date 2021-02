Encontrada arma usada em tentativa de latrocínio

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul localizou na terça-feira, dia 9, a arma usada na tentativa de latrocínio ocorrida a uma sorveteria da cidade, na noite do domingo, dia 7. Durante o crime, uma mulher foi baleada no rosto, mas felizmente não corre risco de morte.

Segundo o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, ele juntamente com a equipe da Delegacia de Vargem localizaram o revólver calibre 32, com 4 cartuchos intactos e dois disparados, em uma área descampada perto do local do crime.

O delegado informou ainda que com as investigações realizadas, a expectativa é que será possível esclarecer outros dois roubos ocorridos em Vargem recentemente.

