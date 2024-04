Cerealista Empreendedor

Mario Poggio Jr.

No início, o senhor Romeu Vidale trabalhou para grandes cerealistas da cidade (senhor Osmar Cossi, mais conhecido por “Malé”; senhor Benedito Canaroli; etc…) com a comercialização do tubérculo pelas diversas regiões do Brasil.

Depois, resolveu começar seu próprio negócio, de forma que incentivou agricultores e proprietários de terras, a plantarem batatas no campo, que então era pouco utilizado para este fim, inclusive arrendou terras para tanto.

Assim, Vargem Grande do Sul iniciou seu destaque como grande produtora de batatas, e o senhor Romeu construiu grande armazém localizado na entrada principal da cidade, em frente ao Posto Avenida, que se tornou polo de negociação da mercadoria.

Com sua boa visão de negócio, instalou a primeira máquina de beneficiar o produto, a qual fazia sua seleção por tamanho e sua escovação e, mais tarde, implantou máquina que lavava e selecionava o tubérculo, localizada no sítio Brasinha, pertencente ao senhor José Roberto Romano Felipe.

Ainda, em 1986, foi um dos responsáveis pelo incentivo e criação do tradicional evento “Festa da Batata”, do qual participou como representante dos Comerciantes e Produtores da mercadoria; juntamente com o empresário José Luiz Morandin, representante da Associação Comercial e Industrial – ACI; Celso Luís Ribeiro, então assessor da Administração Municipal e presidente da Comissão de Turismo e Cultura; e senhor Alfeu Rodrigues do Patrocínio, prefeito municipal na época.

Cumpre registrar que custeou grande parte das propagandas veiculadas na TV Bandeirantes sobre o evento e que organizou cozinheiras para prepararem as receitas de batatas recheadas, fatos que garantiram seu sucesso.

Outrossim, foi grande incentivador da “Feira Livre do Produtor”, que funcionava aos domingos, a qual facilitava a venda de frutas e hortaliças pelos pequenos produtores diretamente aos consumidores.

Também, foi proprietário da balança de pesar caminhões e a Pousada anexa, que hoje é administrada por seu filho Fabrízio.

No mais, cumpre agradecer seus filhos, que nos forneceram as informações ora registradas e as fotos que ilustram a matéria.